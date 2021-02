Città di Castello: gli alunni del comprensivo Burri Trestina partecipano, con successo, alla prima mobilità del loro progetto Erasmus +KA229 “Less plastic more future”

Nonostante la sospensione delle attività in presenza e il ritorno alla didattica a distanza, gli 83 alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Trestina hanno partecipato, collegandosi dalle loro case, alla prima mobilità virtuale del progetto biennale Erasmus+ KA229 nei giorni 8-9-10 febbraio.

Il progetto – nell’ambito del Curricolo di Cittadinanza promosso dal Comune di Città di Castello e degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile – li vede coinvolti in interessanti attività, realizzate attraverso la metodologia del “Service Learning”, che si propongono di sviluppare atteggiamenti corretti e responsabili nei confronti dell’ambiente.

Durante le tre giornate di mobilità, gli alunni hanno presentato ai partner di Danimarca, Spagna, Francia e Germania la loro scuola, la loro città e le indagini conoscitive sui principali sistemi di smaltimento dei rifiuti, in modo particolare sulla plastica; è stato scelto il logo ufficiale del progetto e sono stati illustrati i risultati di un sondaggio preliminare sulle conoscenze in ingresso degli studenti. Infine, la scuola ospitante spagnola li ha coinvolti in un interessante e interattivo tour virtuale della regione dell’Andalucia, della lingua e cultura spagnola.

Alta è stata la partecipazione e grande l’entusiasmo con il quale gli studenti hanno dato un contributo attivo al buon esito delle giornate. In attesa che si possa riprendere presto a visitare in presenza le scuole partner, le attività proseguiranno attraverso gli strumenti digitali a disposizione e attraverso la piattaforma europea eTwinning.

