Città di Castello: Convocata giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 17.00 la Commissione Controllo e Garanzia su So.ge.pu

Convocata giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 17.00 la Commissione Controllo e Garanzia del comune di Città di Castello con all’ordine del giorno l’aggiornamento dei dati sul conferimento dei rifiuti in discarica nell’anno 2020, informazioni in merito all’operatività della società SOG.ECO e valutazioni sull’economicità e convenienza della sua costituzione. La seduta sarà in videoconferenza e diretta streaming sul canale You tube del Consiglio comunale di Città di Castello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati