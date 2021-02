Viabilità Perugia: situazione sotto controllo sulle strade provinciali. Personale della Provincia e mezzi spargisale in azione, questa mattina circolazione regolare su tutto il territorio

Situazione sotto controllo su tutta la rete viaria di competenza della Provincia di Perugia dopo le precipitazioni nevose e l’abbassamento delle temperature, che hanno interessato il territorio nel fine settimana.

Al momento non ci sono particolari criticità, tutte le strade sono percorribili, grazie al passaggio dei mezzi spargisale, e costantemente monitorate dal personale del Servizio gestione viabilità dell’Ente.

Per quanto riguarda la zona di Città di Castello e Gubbio, dove sta riprendendo a nevicare nelle zone più collinari, come Parnacciano e Monte Santa Maria Tiberina, uomini e mezzi della Provincia, con il supporto di ditte specializzate, hanno liberato le strade con i mezzi spalaneve e spargisale per garantire la percorribilità.

Circolazione regolare anche nelle zone di Foligno e Gualdo Tadino dove sono in corso opere di rifinitura, compresi i trattamenti antigelo. Sulle strade dell’Appennino a causare qualche piccolo disagio è stato il vento che ha creato cumuli di neve, prontamente rimossi dal personale in servizio.

Il territorio della Valnerina attualmente è interessato da vento e sta nevicando. La struttura manutentiva della Provincia, affiancata dalle ditte incaricate, ha già effettuato il trattamento antigelo ed è presente sulle strade che sono tutte libere e transitabili. Nella zona di Castelluccio si riscontrano problemi di visibilità in alcuni punti a causa del forte vento che accumula neve sulla carreggiata e complica le operazioni di disgelo, senza compromettere la circolazione.

La Provincia continuerà, anche nelle prossime ore, a monitorare la situazione per garantire una viabilità sicura sulle strade di propria competenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati