Scuole dell’infanzia a San Giustino dopo la sentenza del Tar: nota dell’Amministrazione comunale

La riunione di ANCI stamattina si è svolta senza una adeguata presenza della Regione, esclusa la presenza del Dott. Rossetti, chiamato ad affrontare problematiche afferenti al settore sanitario non di sua competenza.

Dopo la sentenza del TAR i Sindaci si sono trovati a dover prendere decisione in assenza di indicazioni chiare della Regione che è il soggetto deputato a deliberare in materia sanitaria. Dopo le dichiarazioni della scorsa settimana riteniamo opportuno che la Presidente e l’Assessore alla Sanità supportino e orientino i Sindaci in una vicenda nella quale i Comuni rischiano di essere il capro espiatorio di un caos del quale sono del tutto incolpevoli. Chiediamo un immediato intervento della Regione che consenta ad ANCI di poter prendere una decisione coerente e territorialmente omogenea.

Nel frattempo attueremo nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 febbraio tutte le misure di sanificazione propedeutiche alla riapertura delle scuole.

