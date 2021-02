Roberto Neri (Noi per Sansepolcro) “le pioggie intense di questi giorni hanno causato enormi disagi, amministrazione immobile, come sempre”

“Come se non bastasse la crisi economica che sta uccidendo il nostro territorio, crisi per altro acuita dal Covid-19, ecco che il maltempo di questi giorni ha evidenziato lo stato di abbandono e di incuria del nostro comune. Le piogge intense hanno fatto saltare i tombini lungo le strade a causa dello sporco che si accumula costantemente, le buche che si aprono improvvisamente rischiando di essere causa di incidenti, per non parlare di quanto accaduto pochi giorni fa a Palazzo delle Laudi dove, per puro caso, non si è verificata una tragedia. Il problema del Covid-19 non è soltanto un problema di Sansepolcro, è una emergenza globale, ma questo sembra quasi che sia l’attenuante per l’immobilismo della nostra Amministrazione. Ed ora non ci resta che attendere l’approssimarsi delle elezioni per poter vedere all’opera squadre di operai al lavoro per rifare il manto stradale o sistemare l’illuminazione pubblica al fine di ottenere consensi per la rielezione. Aspettiamo tutti la primavera con la speranza che porti via, non solo il maltempo ed il Covid-19, ma anche questa Amministrazione che, almeno nei primi quattro anni, ha solo promesso e realizzato nulla. (O QUASI ! )”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati