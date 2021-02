Nel comune di Umbertide restano chiusi nidi e scuole d’infanzia

Nella giornata odierna verrà pubblicata l’apposita ordinanza sindacale che disporrà la chiusura fino al 21 febbraio di nidi e scuole dell’infanzia su l’intero territorio comunale.

Tale misura si rende necessaria dopo che un provvedimento del Tar dell’Umbria ha sospeso il contenuto dell’ordinanza regionale numero 14 del 6 febbraio, limitatamente alla parte in cui disponeva l’interruzione sino al 21 febbraio di tutti i servizi socioeducativi per l’infanzia (0-6 anni), statali e paritari, dei comuni della provincia di Perugia e di alcuni in provincia di Terni.

L’ordinanza in fase di definizione interverrà per una settimana , in considerazione della particolare situazione sanitaria nel nostro Comune che va monitorata costantemente.

Il sindaco

Luca Carizia

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati