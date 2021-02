Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi registriamo 4 nuovi positivi, la settimana si chiude con un totale di 37, numeri triplicati rispetto alle scorse settimane. Alla Rsa San Lorenzo situazione in via di normalizzazione “

“Oggi il report della Asl indica 4 nuovi casi positivi a Sansepolcro. Negli ultimi sette giorni i casi sono stati 37, triplicati rispetto alle tre precedenti settimane, quando abbiamo avuto 13, 11 e 16 casi.

Da oggi siamo Zona Arancione decretata dal Ministero della Salute, pertanto ci sono regole diverse. I numeri preoccupano e in settimana hanno creato un notevole allarme, fino ad ipotizzare la zona rossa dalle istituzioni regionali. La zona rossa viene decretata sulla base della crescita dei numeri di casi, pertanto molto dipende dai nostri comportamenti, gli incontri con i familiari non conviventi e con gli amici stretti sono le maggiori fonti di contagio, quindi in questo momento evitiamoli il più possibile.

La situazione è costantemente monitorata assieme ad ASL, Regione Toscana e Prefettura. Il tracciamento da parte del settore Prevenzione della ASL viene effettuato mettendo in quarantena i contatti stretti, non più quelli avvenuti negli ultimi 2 giorni ma quelli avvenuti negli ultimi 14.

Lo screening di tutta la popolazione all’interno del progetto “Territori Sicuri” nei prossimi giorni ci consentirà di isolare casi asintomatici che a totale insaputa della persona avrebbero continuato a contagiare, considerando anche l’ipotesi di varianti, che se presenti avrebbero una alta contagiosità. Invitiamo tutta la popolazione ad aderire in massa.

La situazione della RSA San Lorenzo sta gradualmente tornando alla normalità. Ad oggi è la seguente: non ci sono contagi nuovi da 3 settimane pertanto nessun ospite è in ospedale; 8 sono nelle strutture di cure intermedie in condizioni stabili e in via di miglioramento, 9 sono guariti e rientrati in RSA

Ricordiamo che quando si hanno anche dei MINIMI SINTOMI che ormai conosciamo tutti, dobbiamo isolarci, fermare tutta la famiglia per capire l’entità della situazione. Solo con atteggiamenti responsabili possiamo, tutti insieme, uscire da questa pandemia.

Ecco quindi il resoconto che facciamo ogni domenica: dall’inizio della seconda fase dell’emergenza, al Borgo i positivi totali sono 452 (in questa settimana + 37). Dei 452 casi totali, 365 sono guariti (+ 5 in questa settimana). Gli attualmente positivi sono 77. Di questi, 65 sono in isolamento domiciliare, 3 ricoverati in ospedale e 9 in strutture di cure intermedie. A loro vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. In questa settimana non ci sono stati decessi di cittadini residenti. Dall’inizio della seconda fase sono deceduti 10 nostri concittadini.

Per quanto riguarda i nuovi positivi di oggi, nella Sud Est (province di Arezzo, Siena e Grosseto) sono 148 , di cui 78 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 537 tamponi). Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 990. Oggi si registrano 3 guarigioni”.

