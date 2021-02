Calcio serie D: la Tiferno 1919 vince con il Montevarchi grazie ad una rete di Bartoccini

TIFERNO 1919: Vaccarecci, Torcolacci, Sensi, Massai (42’ st Petricci), Gorini, Tersini, Traini, Orlandi (Mancini 18’st), Bartoccini, Alagia (28’ st Valori), Di Cato. A disposizione: Aluigi, Catacchini, Mancini, Rossi, Belloni, Mercuri, Petricci, Sbardella, Valori. All. Federico Nofri Onofri.

MONTEVARCHI: Giusti, Martinelli (37’ st Calosci), Zanoli, Giustarini, Amatucci, Frugoli, Biagi, Mulas (Borghesi 27’ st), Gistri, Iroanya (18’ st Achy), Stauciuc (39’ st Landini). A disposizione: Marziano, Achy, Bruschi, Landini, Calosci, Borghesi, Tacchini, Senzamici. All.: Roberto Malotti

REC: 4’ st

ARBITRO: Mirabella (Napoli), Perali (Chiari), Bertozzi (Cesena).

MARCATORI: 40’’ st Bartoccini (T),

AMMONITI: 16’ pt Massai,

Partita dell’ex per mister Nofri Onofri, l’arcigno numero 4 con la fascia da capitano.

3’ pt punizione Montevarchi dalla tre quarti per fallo di Di Cato. Respinta Vaccarecci, riparte l’azione.

12’ pt fallo su Traini in area, ma il direttore di gara decide di lasciar correre e far proseguire il gioco, nonostante le proteste dei biancorossi.

25’ pt fallo su Traini che rimane a terra, colpito allo zigomo. Riparte tutto regolare.

34’pt occasione Tiferno: Orlandi per Traini, che si trova sotto porta ma la palla finisce alta sopra la traversa.

39’ pt punizione Montevarchi, salvataggio Vaccarecci che manda la palla fuori la porta, preservando il risultato. Angolo rosso-blu.

41’ pt Bartoccini recupera palla, serve Traini in prossimità della porta, ma la palla finisce fuori aggiudicando rimessa dal fondo.

Finisce 0-0 il primo tempo.

Vantaggio Tiferno, neanche 30’’ dal fischio d’inizio del secondo tempo Bartoccini di testa sigla il gol del 1-0

6’ st punizione Montevarchi al limite dell’area. In tre dietro la palla, se l’aggiudica Mulas. Respinta dalla barriera.

Angolo Montevarchi.

35’ st punizione Montevarchi, para Vaccarecci con sicurezza preservando il risultato.

Ripartenza Tiferno, nulla di fatto per Di Cato che si è reso pericoloso in varie occasioni.

41’ st occasionissima Valori, in rovesciata a tut per tu con il portiere cerca la conclusione ma finisce di poco fuori la porta.

42’ st entra Petricci in sostituzione di Massai. Esordio per il classe ‘01 tifernate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati