Usl Umbria 1, da lunedì 15 febbraio vaccini Covid per gli over 80

Prenderà il via lunedì 15 febbraio la campagna di vaccinazione anticovid rivolta ai cittadini over 80, con prenotazione obbligatoria. Due sono i punti allestiti nel distretto perugino dell’Usl Umbria 1: via Aldo Moro 11 (ex strada Ponte d’Oddi e ex Supermercato Gala, accanto alla farmacia Afas e di fronte alla chiesa) a Perugia e presso il palazzetto dello sport di San Mariano di Corciano, situato in via Cattaneo 32. Le sedi vaccinali saranno aperte dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 14, e per la prima giornata di lunedì sono previste complessivamente circa 300 somministrazioni con dosi Pfizer. Sono in via di allestimento le sedi vaccinali di Torgiano (Palazzetto) e di Ponte San Giovanni (Cva).

L’Usl Umbria 1 raccomanda a tutte le persone che saranno sottoposte a vaccinazione di portare con sé il modulo di consenso e la scheda anamnestica, debitamente compilati e scaricabili dal link https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/cosa-portare-giorno-della-prenotazione. Considerate anche le temperature di questi giorni, è richiesta la massima puntualità in quanto nessuno potrà essere fatto entrare prima dell’orario di prenotazione e per evitare assembramenti. Si precisa che gli accompagnatori potranno entrare solo in caso di grave impedimento e disabilità del soggetto da vaccinare. Gli assistiti possono fare colazione ed è bene che abbiano assunto i farmaci abituali. Si consiglia, infine, di vestirsi in modo che sia facile scoprire la spalla per l’iniezione del vaccino.

Questo l’elenco dei punti di vaccinazione dell’Usl Umbria 1: centro Umbria Fiere di Bastia Umbra (piazza Moncada); Città di Castello (piazza Don Zefferino Caporali frazione Trestina); palazzetto dello sport di San Mariano di Corciano (via Cattaneo, 30), cva centro ricreativo a San Marco di Gubbio (via Ischia Padule), ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla di Todi (strada del Buda); centro Emanuele Petri di Tuoro sul Trasimeno (via del Porto); centro di salute di Umbertide (largo Cimabue). Inoltre è in via di allestimento un punto di vaccinazione a Marsciano (parco Anneto). Tutti i punti saranno aperti dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 14, ad eccezione di quello di Umbertide che lo sarà dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 18.

Si ricorda che la vaccinazione degli over 80 comincerà, come previsto dalla Regione Umbria, dai cittadini nati nell’anno 1940 e gennaio 1941. Tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione e l’elenco dei punti vaccinali del territorio dell’Usl Umbria 1 sono consultabili nel sito web dell’Usl Umbria 1 al link https://www.uslumbria1.it/notizie/vaccinazione-covid-per-gli-ultraottantenni.

