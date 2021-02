Maltempo a Città di Castello: attivato questa mattina il piano neve

Il Presidio Territoriale Comunale dalle prime ore di questa mattina ha attivato le operazioni previste nel Piano Neve mettendo in campo due mezzi spazzaneve del Servizio Squadre Operative (responsabile geometra Nicola Nardi). La neve è caduta durante la notte fino alle prime ore del mattino a quota collinare risparmiando il capoluogo e le principali frazioni. L’attività di sgombero neve si e’ concentrata pertanto nelle zone montane e collinari del versante est del territorio comunale nelle località di Candeggio – Montemaggiore – Antirata – Vallurbana. Per la serata, in previsione dell’abbassamento della temperatura e della possibile formazione di ghiaccio, sono stati programmati degli interventi con due mezzi spargisale nei punti critici della viabilità comunale e nelle loc. Muccignano e Vallurbana. Domattina le operazioni di sgombero neve saranno concentrate sulle località Scalocchio e Botina. Le famiglie residenti in quest’ultime località sono state contattate dal Coordinamento del Presidio Territoriale del Comune e portate a conoscenza della tempistica degli interventi.

