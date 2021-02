L’ufficio postale di Cerbara chiuso per una settimana

Poste Italiane ha comunicato al sindaco Luciano Bacchetta che per consentire l’esecuzione di lavori infrastrutturali l’ufficio postale di Cerbara, in via Biturgense, resterà chiuso al pubblico da lunedì 15 a sabato 20 febbraio e riaprirà lunedì 22 febbraio. Durante tutto il periodo di chiusura gli utenti potranno rivolgersi agli uffici postali limitrofi del capoluogo tifernate, in via Gramsci 1 (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05 e il sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35), e di Lama, in piazza della Repubblica 9 (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.45). Presso l’ufficio postale di Lama sarà a disposizione uno sportello dedicato per la consegna dei pacchi e della corrispondenza non recapitata, oltre che per le altre operazioni svolte dalla sede di Cerbara.

