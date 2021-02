Umbria: vaccino anticovid, alle ore 17 del 12 febbraio, 4759 prenotazioni per la somministrazione della prima e seconda dose

Alle 17 del 12 febbraio, sono 4759 i cittadini dell’Umbria che hanno ricevuto la prenotazione per la somministrazione, a partire dal 15 febbraio, della prima e della seconda dose di vaccino anticovid

Dei 4759 prenotati, 2515 hanno scelto la prenotazione mediante il portale web della Regione Umbria e 2244 direttamente in farmacia.

Per entrambi i canali di prenotazione non è stato segnalato nessun tipo di disservizio.

Quindi complessivamente, per la prima e la seconda dose di vaccino, sono state effettuate 9518 prenotazioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati