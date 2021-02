Sansepolcro: screening per gli studenti delle Superiori. Saranno attivate linee di prenotazione dedicate

In vista dello screening di massa che prenderà il via martedì prossimo 16 febbraio, si comunica a tutti gli studenti (sia residenti a Sansepolcro che nei comuni o regioni limitrofi) che frequentano le Scuole Superiori di Sansepolcro, che nelle prossime ore saranno aperte linee di prenotazione a loro dedicate. Questo consentirà, in pochi giorni e prima possibile, di effettuare i tamponi ai circa 1500 ragazzi

L’amministrazione comunale informerà tramite stampa e Social quando sarà possibile iniziare a prenotare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati