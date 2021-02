Modifiche all’assetto del mercato del martedi’ di Trestina per struttura vaccinazioni

Dal 16 febbraio 2021 fino alla fine della campagna vaccinale Covid 19, che ha un suo punto di somministrazione coincidente con la sede del mercato, il comune di Città di Castello ha modificato provvisoriamente l’assetto dell’attuale mercato settimanale del Martedì a Trestina, predisponendo la ricollocazione dei posteggi, nelle aree di Piazza Italia, secondo le modalità individuate dal Servizio Commercio e Polizia Municipale, e i ridimensionamenti che riterrà necessari al fine di mettere in atto e meglio definire la sistemazione dell’area di mercato anche in relazione al flusso di autoveicoli che si prevede graviterà in quel settore per le attività di vaccinazione dei cittadini.

