Il navigatore tifernate, Alessio Campriani, testimonial pro vaccino Covid-19, per la Croce Rossa Italiana è il circolo velico centro Italia

“Ho aderito con entusiasmo alla campagna promossa dalla CRI e il CVCI per sensibilizzare tutti noi a vaccinarsi contro la pandemia. Il vaccino è una arma in piu’ che ci aiuterà a superare la tempesta e a ritrovare il sereno. Dobbiamo continuare ad avere una coscienza collettiva ed ad attenerci ai protocolli previsti continuando ad utilizzare la mascherina, il distanziamento sociale e curando l’igiene delle mani attraverso costanti e ripetute abluzioni con i presidi medici previsti. Proseguiremo la nostra battaglia con spot per i social e le televisioni e i manifesti in tutto il territorio”. E’ quanto dichiarato dal navigatore tifernate, Alessio Campriani “campione” pluridecorato e autore di traversate “record” che ora si cimenta in una sfida che accomuna tutti, quella contro la pandemia. Un esempio concreto di sport e la solidarietà: binomio vincente…

