Da oggi 12 febbraio sono aperte le prenotazioni per effettuare le vaccinazioni anti Covid-19 per la categoria dei cittadini ultraottantenni.

In questa prima fase potranno prenotarsi SOLO i cittadini nati nel 1940 e nel mese di gennaio 1941.

La prenotazione potrà essere fatta in due modalità:

Tramite il portale web dedicato

https://vaccinocovid.regione.umbria.it

Per prenotare dal portale web sarà sufficiente disporre del #codicefiscale e del #numerodicellulare. Una volta effettuata la prenotazione il cittadino riceverà un sms con l’indicazione del luogo e dell’ora in cui dovrà presentarsi, sia per la prima dose, che per la seconda. Oppure nelle farmacie.

È stato istituito un numero verde dedicato ☎️ 800.192.835, attivo dalle 8.00 alle 20.00, 7 giorni su 7, per fornire assistenza e supporto ai cittadini in caso di difficoltà nella fase di prenotazione. Ma anche per garantire, se dovesse essere necessario, lo spostamento e la cancellazione della prenotazione effettuata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati