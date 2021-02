Città di Castello: Lascito Mariani, Bacchetta “portato a compimento un iter importante che ci consentirà , assieme ad Usl e Regione Umbria, di coordinare gli interventi significativi”

“Con il trasferimento alla Usl Umbria 1delle somme del lascito “Mariani”, è stato finalmente portato a compimento un iter importante che ci consentirà , assieme ad Usl e Regione Umbria, naturalmente, di coordinare gli interventi significatvi dal punto di vista socio-sanitaro così come era stato voluto dalle due sorelle Mariani il cui lascito molto importante dal punto di vista economico permetterà di poter individuare aree di intervento che riteniamo prioritarie sotto questo aspetto. La prima di queste, sarà come sempre abbiamo detto, il nuovo centro Alzheimer del quale c’è assoluta necessità specie in tempi di Covid19. Ci siamo già confrontati con il Direttore Generale della Usl Umbria 1, Gilberto Gentili, e quanto prima compatibilmente con i problemi legati alla pandemia, che assorbe quasi totalmente l’attività istituzionale in questa fase, ci sarà un incontro fra amministrazione comunale con i suoi rappresentanti e quelli della Usl Umbria 1 per individuare fin da subito gli obiettivi da raggiungere. Alcuni di questi obiettivi li abbiamo già indicati attraverso la decisione del consiglio comunale, ma ovviamente dovranno essere aggiornati anche alla luce dell’emergenza Covid19 per fare in modo che una parte di queste risorse possa essere indirizzata anche verso alcune priorità emerse dalla situazione attuale che purtroppo oggi è la preoccupazione predominante. Per cui l’iter è arrivato finalmente a conclusione ed ora si tratterà di essere operativi per poter utilizzare al meglio, senza sprechi ma in modo funzionale le risorse del lascito”. E’ quanto dichiarato oggi dal sindaco, Luciano Bacchetta in riferimento ad iter di utilizzo delle risorse del lascito “Mariani”.

(foto di repertorio relative alla firma del protocollo in data 28 luglio 2020)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati