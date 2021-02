Città di Castello: cordoglio delle istituzioni, dei giornalisti altotiberini, di tanti amici e conoscenti per la scomparsa di Florinda Giulietti madre del “collega” Elio Vagnoni

All’età di cento anni è deceduta oggi, Florinda Giulietti vedova Vagnoni, madre del giornalista Elio Vagnoni, già capo-ufficio stampa della Comunità Montana Altotevere Umbro. La maestra Florinda, era nata il 21 Marzo del 1921, conosciuta con il diminutivo di “Linda”, ha insegnato per oltre 40 anni, dal lontano 1940, iniziando nelle scuole di montagna dove contemporaneamente in una classe c’erano gli allievi che frequentavano le cinque classi. Aveva iniziato a Scalette di Orvieto per poi passare da Piantrano di Monte Santa Maria Tiberina e a tante scuole dei centri rurali da Toppo di Morra, a Ronti a Gragnano a Castelguelfo per poi insegnare gli ultimi venti anni a Piosina e a Lerchi . Una volta in pensione ha dedicato i suoi insegnamenti fino a qualche giorno fa ai pronipoti e ha seguito nei loro studi i nipoti. I suoi allievi, quelli di Lerchi, hanno mantenuto i rapporti con la loro “maestra” della quale ricordano la sua severità che gli ha permesso di avere le basi per affermarsi professionalmente e che è sempre stata un punto di riferimento. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono pervenuti alla famiglia in queste ore fra cui quelli del sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, “ricordo con affetto e senso di gratitudine la maestra Florinda Giulietti, punto di riferimento di generazioni di giovani e studenti”, del deputato tifernate, Walter Verini, “un altro pezzo importante della vita cittadina che ci lascia, una grande donna che ha amato prima di tutto la sua famiglia, la scuola e la città”. Cordoglio sentito dallo chef, Pierluigi Manfroni, amico di lungo corso di Elio Vagnoni, con il quale per decenni ha collaborato in sintonia in particolare per valorizzare e promuovere prelibatezze ed eccellenze del territorio, tartufo in primo luogo. Anche i giornalisti tifernati e altotiberini, hanno espresso vicinanza al caro amico Elio Vagnoni, alla famiglia per questa grave perdita che “lascia un vuoto incolmabile ed un ricordo indelebile in tutta la comunità locale. Caro Elio – concludono i colleghi – ti siamo vicini in questo momento di profondo dolore”.

