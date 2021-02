Annullate le Fiere di Mezzaquaresima di Sansepolcro: Cornioli “non ci sono le condizioni”

Le Fiere di Mezzaquaresima non si svolgeranno. Lo comunica ufficialmente l’amministrazione comunale di Sansepolcro dopo aver valutato, nelle ultime settimane, l’andamento della pandemia e anche in considerazione della situazione difficile ancora in atto.

“E’ con grande dispiacere che diamo questa notizia, perché sappiamo quanto questa manifestazione sia nel cuore dei cittadini di Sansepolcro e dell’intera Valtiberina – commenta il sindaco Cornioli – Purtroppo la situazione non lo consente. Abbiamo aspettato quanto possibile prima di decidere in modo definitivo, ma non ci sono le condizioni”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati