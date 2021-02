Città di Castello: Sabato 20 febbraio 2021 inizia il campionato umbro di pallavolo di serie C femminile

Dopo la ripartenza dei campionati Nazionali di categoria superiore, finalmente si riparte anche a livello di massimo campionato regionale di serie C femminile con le gare giocate; il Città di Castello pallavolo si ripresenterà sul parquet del palandreaioan sabato 20 febbraio 2021 alle ore 17,30 sfidando la compagine del San Mariano Perugia. Il team biancorosso del presidente Caselli, dopo la ristrutturazione del massimo torneo regionale di serie C e la suddivisione in due gironi da sei squadre, è stato inserito nel girone A con le compagini di Pallavolo Gubbio, Ellera volley, Pallavolo Perugia, Fossato volley, San Mariano Perugia e Città di Castello pallavolo. Nel girone B invece hanno trovato collocazione le squadre di Foligno, Marsciano, Spoleto, SanGemini Terni, Narni e Sir Assisi. Le squadre dei due gironi poi si ritroveranno nella seconda parte del campionato per dar vita alla parte finale del torneo che determinerà la vincente a cui spetterà la promozione in serie B2. Dal lontano marzo del 2020 non abbiamo assistito a gare di pallavolo e quindi riprendere a confrontarsi con le altre formazioni è sempre qualche cosa di positivo ed un buon viatico per provare a tornare alla normalità; Sarà una ripresa carica di molte attenzioni ed aspirazioni, il movimento ha voglia di giocare, divertirsi e tornare il prima possibile a fare uno sport in libertà senza paure e costrizioni con i vari protocolli sanitari da rispettare; si giocherà senza la presenza del pubblico perché la normativa FIPAV è assoggetta ai nuovi protocolli ministeriali e di conseguenza bisogna rispettarli per fare tutto in sicurezza.

Il club tifernate del Città di Castello pallavolo femminile ha costruito un team giovane, come nella sua ormai consolidata politica societaria, per poter ben figurare in questa nuova esperienza; lo staff tecnico è di prima qualità, 1° allenatore è stato confermato Brizzi Enrico, 2° allenatore Barrese Augusto, Assistente Ranieri Raffaella, direttore sportivo e team manager Mandrelli Maurizio, addetto arbitri e sicurezza Orazi Pierluigi; il roster delle atlete comprende le palleggiatrici Leonardi Laila e Mearini Sofia, i liberi Fabbri Anastasia e Massetti Caterina, gli attaccanti di banda Nardi Marta, Montgomery Veronica, Alivernini Elena, Ioni Alice, Anashkina Lada, Leonardi Livia ed i centri Gnassi Ilaria e Cardellini Celeste e Puletti Ester. Per la prima gara di campionato verranno sfoggiate le nuove maglie uguali per tutto il

