Citta’ di Castello: Avis Comunale “gratitudine all’amministrazione per lo sforzo intrapreso nella lotta alla pandemia”

L’Avis Comunale di Città di Castello esprime la propria gratitudine all’Amministrazione Comunale di Città di Castello per lo sforzo intrapreso nella lotta alla pandemia di Covid-19, con l’individuazione del CVA di Trestina quale centro vaccinale per la vaccinazione di massa iniziando dagli over 80.

Un grazie anche alla proloco di Trestina che ha messo a disposizione la struttura.

Il nostro auspicio è che con la messa a punto delle procedure vaccinali si possa passare ad un numero più elevato di vaccinazioni giornaliere rispetto alle ottanta dichiarate, per consentire di immunizzare sempre più persone possibile e agevolare un veloce ritorno alla normalità.

