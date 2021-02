Calcio Eccellenza Umbra: Giorgio Lacrimini (Sansepolcro) “tempi stretti per ripartire, la Federazione ci dica cosa fare. Pronti per importante riorganizzazione tecnica”

“Siamo a disposizione della federazione, qualsiasi decisione prenda detto questo, serve comunicare quanto prima quale strategia sarà adottata, perchè in caso di una ripartenza i tempi sono decisamente stretti, anche se dovremo disputare il solo girone di andata. Personalmente, vista la situazione, sono per il rinvio a settembre, quando si spera la situazione sia migliore, rispetto a quella di ora, ma è una mia opinione personale. Dal punto di vista dell’organizzazione tecnica, ci sono importanti novità e ingressi di rilievo che daranno una mano importante ala nostra società. A breve comunicheremo il tutto, stiamo lavorando intensamente, per riportare il Sansepolcro calcio dove merita”

