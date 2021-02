Umbertide, centro vaccinale in città. Galmacci e Spatoloni (Lega): “Il Pd smentito ancora una volta dai fatti”

“Centro vaccinale in città: le chiacchiere del Pd umbertidese vengono ancora smentite con i fatti”. Ad affermarlo il segretario comunale della Lega Umbertide, Vittorio Galmacci e il capogruppo in Consiglio comunale, Ettore Spatoloni.

“Loro davano già per certa l’esclusione di Umbertide come sede di un punto di vaccinazione? – proseguono Galmacci e Spatoloni – Detto fatto: la nostra città è tra i centri che ne avranno uno. Vogliamo ricordare al Pd di Umbertide che quando si scrive occorre la certezza al 100% di ciò che si afferma, altrimenti si rischia che la notizia invece di darti la solita dose di visibilità quotidiana porti un effetto contrario, cioè un’altra brutta figura.

A questo punto – continuano – due sono le cose: se escludiamo l’incapacità di capire una cosa ovvia come sopra citata non resta che la solita malafede che ha sempre il solito scopo, screditare l’amministratore comunale. E invece notizia certa che da lunedì gli umbertidesi over 80 potranno vaccinarsi presso il Centro Salute e l’adiacente sportello dell’Agenzia delle Entrate a partire dalle 14.00. Una bella notizia per Umbertide. C’è chi fa i post e c’è chi fa i fatti”.

