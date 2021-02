Pallavolo serie B/M: Maric (ERM group San Giustino) “esordio rimandato, contiamo di poter giocare tra 15 giorni, ancora positivi ma la situazione si sta risolvendo”

“Siamo ancora in fase emergenziale, per quanto riguarda la positività di alcuni ragazzi che fanno parte della rosa, ma la situazione è in miglioramento. La carica virale si sta abbassando e contiamo già dalla prossima settimana di poterci allenare più o meno regolarmente. La nostra società ha deciso di adottare misure più stringenti, per questo facciamo riferimento ai protocolli adottati dalle società di serie A. Viviamo questo momento con serenità, sicuri di aver fatto quanto e forse di più di quello che ci è stato richiesto, consci che questi momenti rafforzeranno e cementeranno ulteriormente il gruppo”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati