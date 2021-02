Nuove acque: nuovo upgrade tecnologico ai servizi informatici dal 12 febbraio

Nuove Acque, il gestore del servizio idrico di Arezzo e provincia e parte della provincia di Siena, prosegue nella sua rivoluzione digitale per migliorare e garantire un servizio sempre più puntuale alla clientela. Dopo l’apertura dello sportello virtuale, il servizio di prenotazione assistenza e il rilascio della nuova App l’azienda si appresta a un upgrade tecnologico del proprio sistema gestionale commerciale che consentirà di automatizzare i processi di lavoro riducendo i tempi e ottimizzando i servizi verso la clientela.

Per permettere ai tecnici di intervenire sul sistema e completare la migrazione al nuovo sistema è prevista una riduzione dei servizi commerciali alla clientela dal 12 al 22 febbraio e anche nei giorni immediatamente successivi, in cui il nuovo sistema entrerà a pieno regime, potranno registrarsi rallentamenti nell’erogazione del servizio .

In questi giorni in cui la piattaforma non sarà fruibile le pratiche commerciali verranno gestiti in maniera manuale con una conseguente riduzione del numero delle pratiche gestibili giornalmente. I servizi interessati sono principalmente la sottoscrizione e la disdetta dei nuovi contrati, i subentri, l’autolettura e le richieste di rettifiche fatturazioni.

Grazie alla nuova piattaforma sarà garantita maggiore integrazione, più performance e capacità operativa rafforzata in un’ottica di continua crescita e innovazione dei servizi offerti alla clientela.

Ricordiamo agli utenti che tutti i servizi possono essere consultati nel sito internet della Società www.nuoveacque.it e che il nostro Call Center resterà sempre operativo e raggiungibile ai seguenti numeri telefonici:

800391739 (gratuito da telefono fisso)

199138081 (da mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati