Città di Castello: Lignani (Fd’I) “inaccettabile che il Comune non abbia ricordato ufficialmente l’esodo giuliano dalmata. Un mazzo di rose in via Martiri delle Foibe”

“Munito di autocertificazione istituzionale ho acquistato e deposto un mazzo di rose rosse in via Martiri delle Foibe. Purtroppo da solo come impone la zona rossa ma senza simboli di partito ed esclusivamente nel mio ruolo istituzionale di Consigliere. Un semplice Consigliere si è dovuto in piena pandemia sostituire ad Istituzioni ben più rappresentative . Ma andava fatto perché la Giornata del Ricordo è stata istituita con Legge della repubblica italiana. Un grazie agli Isituti scolastici che l’hanno voluta ricordare e una proposta al Comune per ovviare a una ingiustificata latitanza (non basta accodarsi a una scuola): si illumini col Tricolore la Torre Civica per ricordare il dramma dei nostri connazionali come memoria di tutta la Nazione”.

