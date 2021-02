Città di Castello: il capogruppo della Lega Baglioni rende omaggio alle vittime delle foibe

Giorgio Baglioni capogruppo della Lega Città di Castello, a nome di tutta la Lega Altotevere, si è recato, questa mattina, in via Martiri delle Foibe per rendere omaggio agli italiani morti sotto la scure del comunismo.”Ricordare le vittime, ricordare l’esodo e la tragedia di centinaia di migliaia di italiani cacciati dalle proprie terre – spiega Baglioni- è un imperativo morale e un insegnamento fondamentale da trasmettere alle nuove generazioni. Quasi 20 mila Italiani uccisi dai Partigiani e lanciati vivi dentro crateri profondi centinaia di metri, legati l’uno all’altro per le caviglie con il filo di ferro, non possono e non devono essere dimenticati. Per troppi anni su questo dramma c’è stata una sorta di guerra civile culturale che ha dato vita ad un negazionismo antistorico, anti-italiano e anti-umano, una pagina veramente brutta della storia del nostro paese che merita di essere raccontata e mai dimenticata. Dobbiamo lavorare perché nelle scuole si insegni tutta la verità, non solo quella di comodo, non solo quella di una parte politica. Non esistono morti di serie A e morti di serie B esistono morti frutto della follia umana che dobbiamo conoscere, perché non accada mai più”

