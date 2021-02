Anche il Castello Bufalini nella App dei musei dell’altotevere

Anche il Castello Bufalini di San Giustino entrerà in PRIMA RIM, la app dei musei dell’Alto Tevere. Dalla sua attivazione, appena qualche giorno fa, è la prima grande realtà museale del territorio che entra in questa Rete, Interattiva Museale, RIM appunto, Alto Tevere a cui aderiscono i comuni di Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina e San Giustino

Marco Pierini, direttore dei Musei Umbria, ha infatti comunicato l’adesione al progetto di Castello Bufalini, attraverso la direttrice Veruska Picchiarelli. “Siamo contenti sia per il prestigio del Castello dal punto storico, architettonico ed artistico sia perché conferma la bontà del coordinamento di comprensorio sulle politiche di promozione esterna” dichiara l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli, ricordando come RIM metta in rete grazie a schede descrittive, suggerimenti di itinerari, video emozionali e una galleria fotografica, la Pinacoteca comunale, il Centro delle tradizioni popolari “Livio Dalla Ragione”, il Museo malacologico Malakos, la Collezione tessile di “Tela Umbra”, il Centro di Documentazione delle Arti grafiche “Grifani-Donati” 1799 e la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri a Città di Castello; Villa Graziani e il Museo archeologico della Villa di Plinio il Giovane, il Museo storico e scientifico del Tabacco e lo Stabilimento Tipografico “Pliniana” a San Giustino; Palazzo Museo Bourbon del Monte a Monte Santa Maria Tiberina. “Rim coniuga la consultazione digitale alla completezza delle informazioni, permettendo di spaziare a 360 gradi sulle identità, le emergenze e i filoni culturali documentati in questa porzione di Umbria” aggiunge Tofanelli, per il quale “questo progetto deve integrarsi con l’altro che stiamo definendo con Sansepolcro per una direttrice di Vallata, la famosa ma ancora non del tutto matura Valle Museo”. RIM illustra sei itinerari nel territorio dedicati all’archeologia, al Rinascimento e all’arte contemporanea in Alta Valle del Tevere, ma anche alla botanica, al paesaggio e all’artigianato, realizzati grazie al contributo di numerose realtà culturali e museali presenti nel territorio. A breve, sarà disponibile su Apple Store e Google Play la app per dispositivi mobili “RIM Alto Tevere”, grazie alla quale gli utenti avranno a portata di mano le informazioni utili per la visita dei singoli musei e, una volta giunti in loco, potranno arricchire la propria esperienza di visita. Sarà sufficiente inquadrare i codici QR posizionati all’ingresso delle singole sale, o in prossimità di oggetti di rilievo delle collezioni museali, per accedere a speciali contenuti multimediali. “Seminiamo per il futuro- conclude Tofanelli – in autunno avremo la mostra di Raffaello, con il superamento dell’emergenza i turisti torneranno e noi dobbiamo farci trovare preparati”.

