Pallavolo serie B2/F: Autostop Trestina, a Cattolica non si passa

Si ferma a Cattolica la striscia positiva delle atlete bianconere, che subiscono un secco 3 a 0 a favore delle padrone di casa, autrici di una buona partita, soprattutto nei fondamentali di muro-difesa.

Nell’Autostop assente il libero Alessia Lillacci.

Il primo set inizia con grande equilibrio, le squadre si studiano ma le trestinesi faticano sopratutto in fase di ricezione-attacco, provano l’allungo ma subiscono sempre la rimonta delle padrone di casa, che nel finale di set poi sorpassano e chiudono il parziale 25-19.

Anche nel secondo prevale il gioco delle romagnole che si portano addirittura a + 9 a metà set (18-9), poi coach Rossi sostituisce Bertinelli per Polenzani e Mancini per Fiorini; questi due cambi portano buoni frutti, soprattuto con la schiacciatriatrice che mette in difficoltà le avversarie con un’ottima battuta. Si alternano in ricezione-difesa anche i due liberi, Cesari e Volpi.

Raggiunto il pareggio (21-21), le padrone di casa però sono più determinate e si portano a casa anche il secondo parziale, anche se le tre doppie fischiate nel finale al palleggiatore bianconero sembrano eccessive (25-23).

Nel terzo set si gioca ancora punto a punto ma ormai le romagnole sono troppo gasate e le bianconere non riescono a ritrovare né la tecnica né la lucidità che ci hanno fatto vedere nelle prime due giornate: finisce 25-20 con le atlete di casa che festeggiano i primi tre punti in campionato.

Nonostante la sconfitta l’Autostop rimane comunque al comando del girone I assieme a Forlì e Fano, visto lo stop subito anche dalle marchigiane. Pronto riscatto già da sabato 13 dove le bianconere torneranno al Palafemac alle ore 21 contro la Bcc Fano-PU.

RETINA CATTOLICA VOLLEY – AUTOSTOP TRESTINA: 3-0 ( 25-19 25-23 25-20 )

AUTOSTOP TRESTINA: Tarducci 11, Cerbella 10, Ragnacci 7, Fiorini 5, Cicogna 5, Mancini 3, Bertinelli 1, Giunti 0, Polenzani 0, Volpi (L), Cesari (L). NE: Paradisi, Montacci, Giambi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati