L’associazione “L’ Ascolto” promuove una raccolta di pacchi di beni alimentari

L’associazione “L’ Ascolto” vuole dare un contributo concreto alle tante famiglie che l’emergenza sanitaria ha messo più in difficoltà. A questo scopo promuove una raccolta di pacchi di beni alimentari (pasta, salsa di pomodoro, olio, tonno, ecc, insomma cibo non facilmente deteriorabile) che poi saranno consegnati all’Associazione Gruppo Volontari Umbertide per la distribuzione alle famiglie. Qualsiasi contributo, anche piccolo, andrà sicuramente in mani di persone che ne hanno bisogno. I pacchi verranno raccolti da lunedì 8 febbraio a venerdì 12 febbraio. Potete contattare la nostra collaboratrice Viola, che si occupa della raccolta, al num di tel 3491235357 o la nostra associazione al num 3469584150.

Contiamo sul vostro aiuto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati