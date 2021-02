Ingresso a scuola vietato agli studenti Umbri: Bettarelli (PD) “bene la marcia indietro dei dirigenti scolastici, ma ci sia dialogo fra territori e istituzioni”

“La notizia circolata nella tarda serata

di ieri sul divieto d’ingresso agli istituti scolastici toscani per gli

studenti umbri ha scosso un’intera comunità”. Così il consigliere

regionale Michele Bettarelli (Pd) secondo il quale “la notizia ha colto di

sorpresa gli umbri già provati dalle nuove restrizioni, colpendo un mondo,

quello della scuola, che dovrebbe essere perno di democrazia ed uguaglianza.

Fortunatamente oggi è arrivata la smentita della notizia dalla dirigenza

scolastica e i nostri ragazzi che vanno a scuola in Toscana sono regolarmente

nelle loro classi”.

“Quanto accaduto – osserva Bettarelli – è stato un episodio che ha

visto smuoversi un’intera comunità, partendo dai suoi sindaci, che

ringrazio. Tutto ciò sia di monito per tutti affinché, in un momento così

complesso, il dialogo fra istituzioni e territori sia sempre costante e volto

al bene comune. L’emergenza Coronavirus, che già sta causando danni enormi

in ambito sanitario ed economico – avverte il consigliere Dem – non porti a

inutili scontri sociali e territoriali, di cui solamente i cittadini, in

questo caso i più giovani, sarebbero vittime”.

Per Bettarelli “sarà assolutamente doveroso un chiarimento, seppur

tardivo, fra i governatori Tesei e Giani. Ma come suggerito più volte e

visto il protrarsi dell’emergenza Covid, sarebbe più che opportuno che la

nostra Regione, contestualmente ad atti e ordinanze così importanti, si

coordinasse con le Regioni limitrofe per evitare problematiche che possono

naturalmente insorgere per i territori di confine”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati