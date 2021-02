Lezioni in presenza vietate agli studenti umbri nella vicina Toscana? attendiamo con fiducia il confronto tra Giani e Tesei

Abbiamo deciso di non dare conto della notizia apparsa in queste ore circa il divieto di assistere in presenza, da parte degli studenti umbri, alle lezioni in alcuni istituti scolastici della vicina Valtiberina Toscana. Il motivo è semplice, attendiamo con fiducia che la questione venga risolta dai Governatori Giani e Tesei, fermamente convinti che non serva alimentare polemiche in queste ore, rese ancora più difficili dal passaggio in zona rossa della provincia di Perugia. Vale la pena ricordare che la nostra redazione, da inizio pandemia, ha constamente invitato al dialogo le amministrazioni del nostro territorio, sulla ricerca di soluzioni (per quanto di loro competenza) condivise, che potessero evitare problemi e limitazioni circa gli spostamenti tra comuni di provincie e regioni confinanti. Mai come ora, serve un tavolo di confronto permanente, mai come ora serve che la politica si spenda in maniera forte per cercare di evitare che situazioni del genere possano capitare in futuro, mai come ora servono proposte vere, concrete, che vadano oltre i mesi che precedono le elezioni amministrative. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno (difficile, ma la speranza è l’ultima a morire) crediamo che la pandemia ci ponga difronte a problemi le cui soluzioni non possano essere più rimandate.

