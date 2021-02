Città di Castello: incidenza della pandemia sul bilancio comunale, se ne è parlato in un incontro nella residenza municipale

Su richiesta di CGIL CISL UIL e rispettivi sindacati dei pensionati, si è svolto un incontro con gli assessori del Comune di Città di Castello: Vincenzo Tofanelli e Luciana Bassini coadiuvata dalla Dott.ssa Zerbato, l’incontro era finalizzato a conoscere l’incidenza della pandemia sul bilancio comunale e sui servizi erogati dall’Ente.

L’Assessore Tofanelli ha informato le OO.SS. che nel bilancio consuntivo 2020 pesano in modo significativo le varie azioni effettuate dal comune per mitigare gli effetti economici negativi del covid soprattutto su alcune categorie del commercio/alberghiero e dell’artigianato, si prevede una minore entrata ed un incremento di spesa di circa 2 milioni di Euro rispetto all’anno 2019, causa Covid. Inoltre, sempre causa pandemia, in un incontro con l’Amministrazione queste categorie hanno chiesto l’esenzione da tasse e tributi per 3 anni

Il Comune ha mantenuto invariate le addizionali comunali, e le varie tasse e tariffe a partire dai permessi a costruire, il blocco della TARI, nonostante l’AURI abbia previsto un aumento del 3,2% che complessivamente per i cittadini avrebbe comportato un aumento di circa 460.000Euro, blocco del pagamento COSAP , nel contempo sono stati alienati beni comunali con un incasso di circa 400.000 Euro. CGIL – CISL _UIL hanno chiesto anche per il 2021 di non far aumentare le tariffe e i tributi ed implementare la mobilità sostenibile, e spingere per la raccolta dei rifiuti differenziata magari anche attraverso degli incentivi o degli sconti per chi vi partecipa più attivamente.

L’Assessore Bassini ha evidenziato le azioni svolte per mitigare gli effetti economico sociali causati dalla pandemia sulle famiglie e sui soggetti più fragili, un lavoro svolto in collaborazione con il Servizio Sanitario territoriale della ASL1.

In particolare si è evidenziato che nel Comune di Città di Castello sono stati erogati 328 buoni spesa per un importo complessivo di 98000€, mentre a livello degli 8 comuni del territorio ci sono state 516 richieste per acquisto PC per la D.A.D. di cui ammesse 494 ma purtroppo causa scarsità di fondi solo 74 assolte, l’amministrazione stà cercando di trovare ulteriori risorse per erogare tutti i buoni di 600€ per acquisto PC per studenti in DAD, sono stati effettuati rimborsi TARI per oltre 280 famiglie per un importo pari complessivo di circa 41.000€. Elementi che indicano la pesantezza sociale che stiamo vivendo e purtroppo dell’aggravarsi della situazione, con il rischio dell’aumento della disoccupazione e della chiusura delle attività commerciali ed artigianali.

Le OO.SS. dal canto loro in relazione alla ricostituzione del Lascito Mariani ed il suo utilizzo da parte della ASL1 hanno insistito che come deliberato dal Consiglio Comunale buona parte di tale somma venga investito per il recupero dell’immobile dell’ex ospedale per farne una Casa della salute e che l’Amministrazione Comunale si faccia promotrice perché l’immobile di proprietà della Regione Umbria e le somme che erano destinate al suo recupero (complessivamente oltre 10 milioni di Euro) vengano effettivamente utilizzate con immediatezza per impedire l’ulteriore degrado dell’immobile, per un suo recupero in una zona riqualificata urbanisticamente dalla piazza dell’archeologia e dalla presenza della Pinacoteca valorizzando l’intero quartiere e realizzando la Casa della Salute fondamentale per migliorare ed efficientare la sanità territoriale. Un opera edilizia che potrebbe favorire anche numerosi nuovi accessi al lavoro. Per quanto riguarda la tassazione CGIL-CISL-UIL hanno richiesto che l’addizionale IRPEF sia effettuata in forma progressiva in base al reddito, contemporaneamente alla accentuazione alla lotta all’evasione ed elusione fiscale. Per quanto riguarda le richieste le esenzioni richieste dai commercianti e ed altre categorie è possibile una momentanea sospensione dei tributi, per le evidenti difficoltà economiche, con un impegno alla restituzione dilazionata, anche in equità con i tanti lavoratori dipendenti in cassa integrazione a stipendio ridotto che le tasse continuano a pagarle. Le parti si sono impegnate a rivedersi in relazione al bilancio preventivo 2021 per verificarne insieme le linee di indirizzo.

