Città di Castello: fai spesa contro la violenza sulle donne. Inedita collaborazione con i supermercati Gala

Spesa di solidarietà contro la violenza sulle donne in tutti i supermercati Gala dell’Umbria ed anche a Città di Castello: di questa importante iniziativa dà notizia oggi l’assessore alle Pari Opportunità Luciana Bassini, che ribadisce come “sia nata nell’ambito dell’attività di Libera…Mente Donna, l’associazione che sta gestendo il Centro antiviolenza di Città di Castello, dando risposte a tanti casi critici che purtroppo si stanno verificando anche nel nostro territorio”. Come spiegano le volontarie del Centro: “Gala, la catena di supermercati, offre la possibilità di sostenere i centri antiviolenza e le attività di Libera…Mente Donna, promuovendo una campagna che prevede la possibilità donare attraverso la Carta Fedeltà punti alla nostra associazione che poi saranno convertiti in denaro da destinare al centro. Ogni 100 punti verrà donato un euro all’Associazione. Per incentivare l’iniziativa e lanciare un messaggio di sostegno ai Centri Antiviolenza in contrasto alla violenza di genere sarà possibile contribuire con un selfie di fronte al punto gala presso cui si donano i punti. Tutte le foto che ci invierete a volontariato@liberamentedonna@gmail.com saranno pubblicare nei nostri canali social”. L’iniziativa scade il 20 febbraio. “Osservo una sensibilità molto cresciuta verso il tema della violenza di genere che purtroppo anche con l’attuale Emergenza sanitaria continua a rimanere d’attualità. Oltre alla prevenzione, diventa sempre più necessario – conclude Luciana Bassini – intervenire su casi concreti con risorse concrete che permettano di garantire alla madre e ai figli di vivere in sicurezza ed in serenità anche momenti di forte scontro tra i coniugi. Voglio ringraziare i supermercati Gala per il loro apporto, che spero sarà presto seguito da altri. E voglio ringrazionare Libera…Mente Donna e le le sue volontarie che sono il nostro braccio operativo contro questo drammatico fenomeno”.

