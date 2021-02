Città di Castello: 100 nuotatori alle piscine comunali per la prova regionale del campionato italiano esordienti organizzato da FIN e CONI. Massetti “messaggio speranza bellissimo”

“Dalle piscine comunali di Città di Castello è arrivato ieri un bellissimo messaggio di speranza nella possibilità di continuare a fare sport, che ci piace sottolineare perché testimonia come la passione e l’impegno di tanti giovani atleti siano ancora forti, nonostante le limitazioni dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando”. E’ il commento dell’assessore allo Sport Massimo Massetti alla seconda prova regionale di qualificazione del Campionato italiano esordienti che è stata organizzata ieri a Città di Castello dal comitato umbro della Federazione Italiana Nuoto, sotto il patrocinio del Coni regionale, con la partecipazione di circa 100 ragazzi delle scuole di nuoto della provincia di Perugia. “Ci inorgoglisce che i nostri impianti natatori siano stati ancora una volta scelti dalle massime istituzioni sportive regionali per una manifestazione così importante”, sottolinea Massetti, che ringrazia il presidente del comitato umbro della Fin Mario Provvidenza e il presidente del Coni Domenico Ignozza “per la nuova importante opportunità offerta alla nostra città”. “Un plauso particolare va a tutti i dipendenti di Polisport, all’amministratore unico Stefano Nardoni e al direttore degli impianti Marcello Stinchi, per aver garantito condizioni ottimali per lo svolgimento dell’evento, in particolare dal punto di vista del rispetto di tutte le disposizioni finalizzate al contenimento dell’emergenza da Covid-19”, ha sottolineato l’assessore.

