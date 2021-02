Cento anni di vita di Elena Fodaroni fra famiglia, lavoro e amore per la citta’. Il messaggio di auguri del sindaco Bacchetta

Le “cento candeline” della signora, Elena Fodaroni: un secolo di vita trascorso a Città di Castello, fra famiglia, lavoro e amore per la città. “Tanti auguri alla signora Elena che da qualche giorno è entrata a far parte parte del “ristretto” ed esclusivo novero di ultracentenari tifernati, 15 in totale, 4 maschi ed 11 femmine. Un patrimonio “umano” di cui andare orgogliosi, una ricchezza di valori e ricordi che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per tutta la comunità ed esempio per le giovani generazioni. Auguri affettuosi cara Elena”, e’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, che definisce queste liete e significative ricorrenze, specie in questo momento che stiamo vivendo, “un segnale di speranza e di spiccato senso di appartenenza ai valori genuini e veri di una comunità”. Elena Fodaroni (vedova Conti), nasce a Città di Castello il 28 gennaio del 1921. Dopo la morte della madre, avvenuta in giovane età, vive la sua infanzia e adolescenza in un podere a Badia di Montemaggiore con una zia, le cugine, insieme al padre Alberico la sorella Maria e il fratello Antonio. Passa alcuni anni della giovinezza sotto le bombe della seconda guerra mondiale. Nel 1950 si sposa con Pietro Conti dall’unione nascono due figlie Leontina e Maria Laura. Lavora per diversi anni come sarta per aiutare il bilancio familiare. Dedica la sua vita alla famiglia accudendo i suoceri, il marito e le figlie. Fervente cattolica sempre pronta ad aiutare il prossimo. Nel 1984 nasce Luca, nipote molto amato, che vive a Milano con la moglie Sara. Tra i suoi hobby preferiti, la cucina, la ricerca dei funghi e la coltivazione di un piccolo orto, mentre ora si dedica al lavoro a maglia. Da anni viene coccolata e aiutata a svolgere gli atti quotidiani della vita da Iva che vive in casa e che a tutti gli effetti è diventata un membro importante della famiglia. “Per i suoi 100 anni – precisano i familiari – non è stato possibile organizzare una festa con tutti i parenti e amici causa epidemia, ma ha avuto telefonate e messaggi da parte di parenti amici e vicini di casa che l’hanno resa molto felice in attesa di festeggiare quando questo periodo così critico avra’ fine”

