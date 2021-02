Emergenza da Covid-19: da domani chiusi al pubblico i centri di raccolta dei rifiuti a Città di Castello, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina

A seguito dell’ordinanza della Regione Umbria n.14 del 6 febbraio 2021 che istituisce la “zona rossa” in tutto il territorio della provincia di Perugia, da domani, lunedì 8 febbraio, Sogepu chiuderà al pubblico per 15 giorni i centri di raccolta dei rifiuti (isole ecologiche) nei comuni di Città di Castello, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina.

Il provvedimento è finalizzato a tutelare la salute pubblica, evitando occasioni di assembramento o contatto tra addetti e utenti, anche nell’ottica di garantire la continuità dell’operatività dell’azienda, chiamata ad assicurare servizi pubblici essenziali per la collettività, quali il ritiro e il trattamento dei rifiuti.

Per ogni informazione, gli utenti possono rivolgersi al numero verde di Sogepu 800.132152.

