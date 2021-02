Covid-19: Cornioli “oggi si registrano 5 nuovi casi di positività. Situazione alla RSA San Lorenzo in via di risoluzione”

“Oggi il report della Asl indica 5 nuovi casi positivi a Sansepolcro. Nell’ultima settimana ce ne sono stati 16.

La situazione della RSA San Lorenzo si sta risolvendo e ad oggi è la seguente: non ci sono contagi nuovi da 15 giorni, pertanto sono sempre 19 gli ospiti e 8 gli operatori che si sono contagiati. Dei 19 ospiti, 6 sono guariti e tornati in RSA, nessuno è in ospedale e 11 sono nelle strutture di cure intermedie, tutti in condizioni stabili e in via di miglioramento.

Dobbiamo continuare a rispettare tutte le precauzioni visto che oggi è stata decretata la Zona Rossa dal Presidente della Regione Umbria. Un’attenzione particolare a chi, per motivi di lavoro, dovrà andare nei comuni limitrofi.

Anche nei rapporti interpersonali manteniamo la massima attenzione perchè l’amicizia e la familiarità abbassano le nostre difese, facendoci togliere la mascherina. Non si può.

Ricordo a tutti che quando si hanno anche dei MINIMI Sintomi, che ormai conosciamo tutti, dobbiamo isolarci e fermare tutta la famiglia per capire l’entità della situazione. Solo rispettando le regole, e con atteggiamenti responsabili, possiamo arginare la pandemia e uscirne.

Ecco quindi il resoconto che facciamo ogni domenica: dall’inizio della seconda fase dell’emergenza, al Borgo i positivi totali sono 415 (in questa settimana + 16). Dei 415 casi, 360 sono guariti (+ 19 in questa settimana). Gli attualmente positivi sono 45. Di questi, 33 sono in isolamento domiciliare, 1 ricoverato in ospedale e 11 in strutture di cure intermedie. A loro vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. In questa settimana non ci sono stati decessi di cittadini residenti. Dall’inizio della seconda fase sono deceduti 10 nostri concittadini.

Per quanto riguarda i nuovi positivi di oggi nella Sud Est (province di Arezzo, Siena e Grosseto) sono 76 , di cui 36 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 664 tamponi). Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 923. Oggi si registrano 23 guarigioni”.

