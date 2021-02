Celebrata questa mattina nella Chiesa di San Biagio a Nuvole di Città di Castello la festa del Patrono

Un appuntamento importante quello celebrato questa mattina nella Chiesa di San Biagio a Nuvole di Città di Castello, una memoria fatta di fede e di storia e di tecnologia: la festa del Patrono.

Il parroco, Don Giorgio Mariotti, anche quest’anno ha fortemente voluto celebrare la Santa Messa per la Festa di San Biagio con la benedizione della gola e di quanti fanno uso dei cellulari e dei social. E proprio di questi mezzi di comunicazione così diffusi e utili, se utilizzati come strumenti di supporto alla buona informazione, alla cultura e alla socialità, si è servito don Giorgio per trasmettere la Celebrazione in diretta Facebook sulla pagina “Parrocchia di Nuvole”. Una Santa Messa celebrata con la semplicità che in questo tempo è richiesta e necessaria pur con la solennità dei gesti di benedizione, e in piena sicurezza secondo la normativa, quindi posti contingentati, presidi e distanziamento.

Un messaggio inaspettato quello di S.E. Mons. Domenico Cancian Vescovo della Diocesi di Città di Castello, un messaggio vocale che i fedeli presenti e quelli online hanno potuto ascoltare dallo smartphone di don Giorgio quasi al termine della celebrazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati