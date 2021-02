Città di Castello: Asp Muzi Betti da Lunedì video chiamate su tablet per rimettere in contatto ospiti e familiari in sicurezza

Asp Muzi Betti- Da Lunedì video chiamate su tablet per rimettere in contatto ospiti e familiari in sicurezza. A precisazione della notizia circa la ripresa dei contatti a distanza fra ospiti della Asp Muzi Betti ed i loro familiari la presidente Andreina Ciubini precisa che “da lunedì riprenderanno le video chiamate su dispositivi tecnologici, tablet, per rimettere in contatto pazienti e familiari, interrotti il 28 Dicembre. Tutto cio’ fondamentale per un piccolo passo verso un ritorno alla normalità in attesa di perfezionare ulteriori situazioni di contatti a distanza ed in sicurezza sempre da fuori della struttura come e’ già accaduto con utilizzo di interfono”.

