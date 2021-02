Basket A2/F: La Bottega del Tartufo Umbertide attesa in terra toscana per affrontare la Nico Ponte Buggianese

Superata Firenze con un perentorio 76-51 e mantenuto il secondo posto in classifica, La Bottega del Tartufo Umbertide è attesa in Toscana al cospetto della Giorgio Tesi Group Nico Basket Ponte Buggianese. La squadra di coach Andreoli sta guadagnando posizioni in classifica, dopo le vittorie nei recuperi di gennaio e si trova ora al settimo posto a quota 16 punti. Nell’ultima uscita ha perso, causa lesione del menisco, l’ala Carlotta Gianolla, autentica bocca da fuoco del sodalizio pistoiese.

Per la PFU sarà un match ricco di insidie, ma le bianco-azzurre si sono dimostrate una vera squadra, reagendo con maturità dopo l’infortunio di capitan Giudice, come sottolineato da coach Staccini e dal play Moriconi nel post partita di domenica.

Palla a due sabato 6 febbraio alle 21 a Pala Pertini di Ponte Buggianese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati