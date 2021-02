Sansepolcro annullato il Carnevale, ma sarà comunque celebrato

Non potrà essere proposta l’attesa quinta edizione del Carnevale di Sansepolcro. Nel rispetto dei protocolli anti Covid in atto, la manifestazione tanto amata dai cittadini dell’intera vallata viene quindi annullata, ma l’amministrazione comunale sta comunque organizzandosi per celebrare, nei modi possibili, la ricorrenza.

“Stiamo lavorando ad un video e alla possibilità di fare proiezioni sulla torre di Piazza Torre di Berta, come già successo lo scorso Natale – spiega l’assessore Marconcini – Si punterà molto sulla promozione della nostra maschera, Senzabriglie. Dispiace molto di dover ridimensionare gli eventi di questo periodo ma, come Senzabriglie, siamo battaglieri. La prossima settimana concluderemo tutti i dettagli delle iniziative e informeremo la cittadinanza”.

