FreePatrickZaki, Patrick Zaki libero. La Sezione ANPI di Città di Castello aderisce all’iniziativa

Scrivo la presente in merito alla vicenda di Patrick Zaky, di cui l’8 febbraio cadrà l’anniversario della sua carcerazione in Egitto. L’Anpi, aderendo alla proposta di varie associazioni, si è fatta promotrice di un’iniziativa a livello nazionale che ricordi questa gravissima vicenda e sia di stimolo affinché si giunga al più presto alla scarcerazione del giovane studioso. Per tal motivo, abbiamo chiesto alle Amministrazioni locali di esporre un drappo giallo, o meglio, di illuminare un monumento di giallo il giorno dell’8 febbraio perché quella data non passi inosservata. Confidando nell’interesse a questa proposta da parte dell’Amministrazione comunale di Città di Castello, resto in attesa di un cortese riscontro e invio cordiali saluti.

la Presidente ANPI Città di CastelloAnna Maria Pacciarini

