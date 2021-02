Covid-19 e pallavolo: Job Italia Città di Castello: primo obiettivo salvaguardare la salute dei giocatori

Come sempre la società Città di Castello Pallavolo Job Italia è attenta alla salute dei suoi atleti e del suo staff tecnico in questo periodo così complesso dal punto di vista sanitario.

Il presidente Amedeo Cancellieri e il direttore sportivo Antonello Cardellini hanno perciò provveduto all’acquisto di tamponi per tenere sotto controllo la squadra prima delle partite del minigirone di serie B.

“E chiaro – annuncia il direttore sportivo Antonello Cardellini – che prima di tutto viene lo stato fisico di tutti i nostri tesserati che cerchiamo di tutelare al massimo sia durante gli allenamenti che durante le trasferte e partite in casa. Quindi l’acquisto dei tamponi che saranno effettuati dal nostro staff medico e sanitario al fine di monitorare costantemente la loro salute e prevenire problematiche di ogni tipo. A riprova di ciò abbiamo anche evitato fino all’ultime settimane prima dell’inizio del campionato gli allenamenti congiunti con altre squadre per non rischiare alcun possibile contagio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati