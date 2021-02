Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi registriamo ben 8 positivi, i casi stanno aumentando, non allentiamo la guardia. Soprattutto nel fine settimana teniamo un comportamento corretto”

“Ritengo necessario pubblicare questo post stasera perchè solo oggi la Asl ha registrato ben 8 positivi a Sansepolcro. E’ importante quindi fermarsi un attimo e riflettere tutti insieme perchè la situazione può diventare ancora più preoccupante. I casi stanno aumentando. Essere in Zona Gialla non significa poter fare tutto ciò che vogliamo. Significa che abbiamo un pò più libertà di azione, ma sempre nel rispetto delle regole e cercando, comunque, di limitare i nostri contatti extra-familiari. Il richiamo forte che faccio stasera è proprio questo: non abbassiamo le difese, manteniamoci sempre attenti. Il fine settimana che sta per iniziare deve essere vissuto nel massimo rispetto delle regole. Non facciamo passi falsi, non culliamoci nell’idea che il Giallo sia un “tana libera tutti”. Non è così. Sappiamo ormai tutti quali sono i comportamenti da tenere”.

Un caro saluto. Mauro Cornioli

