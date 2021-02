“Cittadini per Sansepolcro”: traffico e parcheggi, si può fare meglio!

La gestione del traffico a Sansepolcro da sempre è al centro di dibattiti che spesso hanno diviso sia i cittadini che le varie amministrazioni succedutesi, le quali di volta in volta hanno dato la propria impronta: o “sconvolgendo” l’impostazione precedente o procrastinando interventi e posticipando soluzioni.

Legato al traffico c’è poi il problema atavico dei parcheggi.

Il nostro gruppo si è sempre interessato a questa tematica, evidenziando le criticità che sono sotto gli occhi di tutti.

Ad esempio il problema della sosta in piazza Torre di Berta, dove capita spesso di trovare auto parcheggiate e ciò non rappresenta sicuramente un buon biglietto da visita per il turista che viene o che verrà, o più in generale nell’intero centro storico dove i parcheggi sono tali da impedire talvolta il normale transito, e quindi, da poter creare anche problemi all’eventuale passaggio di un mezzo di soccorso.

Gli stretti vicoli che uniscono le arterie più grandi, non di rado vengono usati come parcheggio impedendo il transito.

Si potrebbe perciò intervenire potenziando il controllo degli attuali permessi per il transito e la sosta; collocando dissuasori a scomparsa, paracarri o pali parapedonali come nelle città più grandi; aumentando il controllo nel centro storico, collocando specchi in tutti gli incroci ciechi; rendendo più visibili le piccole rotonde come quelle di Porta Fiorentina.

Altro punto critico evidente è Piazza della Repubblica, uno degli ingressi del paese, che versa in condizioni di degrado, ma che soprattutto ha un parcheggio pericoloso caratterizzato da caos continuo e da sosta selvaggia. Così come in Viale Diaz i giardinetti vengono spesso utilizzati impropriamente come parcheggio da motorini, bici ecc.

Inutili, ad oggi, le numerose segnalazioni, lamentele e proteste dei residenti.

Perché non ristudiare del tutto il transito della Piazza evitando che le vetture posteggino nell’area stradale e non aumentare il controllo dei Viali?

A Porta Romana si ripete lo stesso problema del parcheggio selvaggio, complicato dai sensi unici prima dell’ingresso del corso. La spostamento parziale del mercato in Via Aggiunti poi, iniziativa positiva, chiude temporaneamente Via dei Molini, la quale purtroppo invece che essere riaperta tempestivamente, rimane chiusa dalle transenne quasi fino a metà pomeriggio.

Non è possibile un maggior controllo del Centro Storico e una migliore regolamentazione di Piazza Della Repubblica? E provvedere alla rimozione tempestiva delle transenne dopo il mercato?

Nonostante l’emergenza sanitaria, questi aspetti non possono attendere tempi migliori per essere affrontati. Se non questa amministrazione, la prossima dovrà occuparsi di questo problema, che troppo a lungo è stato rimandato, affrontando immediatamente e dove necessario ripensando completamente, l’assetto di alcune zone.

