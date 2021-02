Atletica: Ugo Mario Tanzi, della Libertas Città di Castello, eletto nel consiglio regionale Fidal Umbria

Ugo Mauro Tanzi, presidente dell’Atletica Libertas Città di Castello, è stato eletto, per il prossimo quadriennio, nel consiglio regionale della Fidal Umbria. “E’ per me un onore far parte del consiglio umbro della Fidal, guidato per il terzo mandato consecutivo da Carlo Moscatelli. Come consiglieri lavoreremo in continuità con quello fatto negli passati cercando di migliorare ancora di più la Federazione umbra. – dice Tanzi – Il mio obiettivo personale è quello di promuovere l’atletica leggera in pista e sviluppare il settore giovanile: lo sport è dei giovani!”. Obiettivi questi su cui Tanzi già da anni lavora quotidianamente alla pista d’atletica di Città di Castello dove tutti gli atleti ed allenatori dell’Atletica Liberas festeggiano l’elezione del loro presidente nel consiglio Fidal Umbria.

