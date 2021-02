Farmacie Comunali Arezzo: una settimana solidale con la Giornata di Raccolta del Farmaco

Una raccolta di farmaci da donare agli enti assistenziali del territorio. Le otto Farmacie Comunali di Arezzo torneranno ad ospitare la Giornata di Raccolta del Farmaco che, per il secondo anno consecutivo, si svilupperà per tutta una settimana da martedì 9 a lunedì 15 febbraio e rinnoverà il tradizionale invito ad una mobilitazione solidale in sostegno alle situazioni di marginalità. L’iniziativa è promossa dal Banco Farmaceutico in tutta Italia: ogni cittadino potrà acquistare prodotti da banco e medicinali senza obbligo di prescrizione che saranno consegnati alle realtà locali che offrono cure e supporto a chi è in difficoltà.

