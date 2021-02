Da oggi Il “Premio Sportivo Nazionale La Clessidra®” è da oggi, un marchio registrato

Il “Premio Sportivo Nazionale La Clessidra ®” è, da oggi, un marchio registrato. I suoi ideatori, Sauro Giorni ed Alessio Scarscelli, assieme agli altri membri del comitato organizzatore Ugo Russo e Massimo Boccucci, hanno voluto così dare un ulteriore tangibile segno di distinzione ed identità alla manifestazione che, da ormai oltre dieci anni, si è ritagliata un sempre maggiore spazio nel panorama degli eventi calcistici a livello nazionale. Dopo la sospensione dell’edizione 2020, dovuta alla pandemia, gli organizzatori sono da tempo al lavoro per riproporre già da quest’anno un’edizione di assoluto prestigio, in una forma nuova e più consona all’attuale contesto, nel totale rispetto delle cautele sanitarie. Lo spirito, gli ideali ed i principii della manifestazione resteranno invece sempre gli stessi: il riconoscimento di personaggi esempio di successo genuino, raggiunto attraverso il tempo, la volontà e le capacità, ma anche lo stile, la correttezza e la promozione dei valori più alti del calcio e dello sport in generale. Nelle prossime settimane si confida di poter rendere note la location e le date dell’evento, assieme a tutte le altre novità, nell’attesa di scoprire chi saranno i protagonisti di questa dodicesima edizione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati