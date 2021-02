Città di Castello: incontro in comune fra delegazione ed il sindaco Luciano Bacchetta: “legislatura dovra’ concludersi a scadenza naturale. Progetto politico capace di proiettare la citta’ nel prossimo decennio”.

“Un progetto politico capace di proiettare la nostra città nel prossimo decennio, coniugando la capacità di governo degli ultimi decenni alla capacità di rispondere al mutato quadro politico, economico e sociale”. Questo il commento del sindaco, Luciano Bacchetta e della delegazione Pd a margine dell’incontro che si è svolto questa mattina fra il primo cittadino, il Segretario tifernate del Pd, Mauro Mariangeli, il Consigliere Regionale, Michele Bettarelli, il Vice-sindaco, Luca Secondi e il Capogruppo consiliare Pd, Mirko Pescari. “Unanime il riconoscimento per il buon lavoro svolto in questo mandato dai Consiglieri comunali e Assessori del Partito Democratico, per il loro impegno e per la coerenza all’interno della maggioranza. Una legislatura – sottolineano ancora – che dovrà concludersi a scadenza naturale portando a compimento nel mesi restanti gli impegni assunti.” Un confronto chiaro e appassionato “con lo sguardo al prossimo futuro nella vita politica cittadina con l’obiettivo – delineato dagli esponenti politici- di un allargamento della coalizione attuale di governo alla numerose energie sociali e culturali di cui è ricca la comunità tifernate, riuscendo a superare le divergenze politiche che hanno contraddistinto la storia politica recente del centro-sinistra cittadino.”

